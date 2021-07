Calciomercato Juventus, salgono le quotazioni di Sirigu per la porta

Sirigu alla Juventus: salgono le quotazioni del portiere del Torino. Potrebbe essere lui il vice Szczesny. Ma occhio ad Audero

Come riferito dal Corriere dello Sport stanno salendo le quotazioni di Salvatore Sirigu del Torino per il ruolo di secondo alla Juventus, anche perché Mattia Perin vorrebbe andare a giocare altrove. È il secondo di Donnarumma in Nazionale, un estremo difensore molto affidabile e per questo la Juve lo sta monitorando.

L’altra pista porta al ritorno di Emil Audero ma la Sampdoria continua a chiedere 20 milioni.