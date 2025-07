Calciomercato Juventus: vicinissimo Sancho. Si stanno limando i dettagli per arrivare al trequartista inglese del Manchester United

Il trasferimento di Jadon Sancho alla Juventus è ormai a un passo. Come riportato dal Corriere dello Sport, tutte le trattative per il trasferimento dell’esterno offensivo dal Manchester United alla Juve sono in dirittura d’arrivo, con gli ultimi dettagli economici che stanno per essere definiti. L’affare, che potrebbe costare alla Juventustra i 15 e i 17 milioni di euro, si sta per concretizzare dopo che sono stati sistemati alcuni punti cruciali legati al costo del cartellino, alla buonuscita e all’ingaggio del giocatore.

Uno degli aspetti chiave di questa trattativa riguarda la buonuscita che Sancho dovrebbe ricevere, un tema delicato visto l’alto stipendio che percepiva al Manchester United. Tuttavia, i Red Devils hanno fatto sapere di essere disposti a coprire anche questo aspetto dell’accordo, rendendo l’affare più facile da concretizzare per la Juve. Con la sistemazione di questi aspetti, il trasferimento sembra ormai definito, e le due società sono pronte a chiudere l’affare.

Per quanto riguarda l’ingaggio, Sancho percepirà tra i 5,5 e i 6 milioni di euro a stagione con la Juventus, una cifra inferiore rispetto a quella che guadagnava con il Manchester United, ma che comunque rappresenta una proposta molto interessante per il giocatore. Questo stipendio, seppur più basso, è visto come un compromesso accettabile da parte dell’attaccante, che cerca di rilanciarsi dopo un periodo difficile in Premier League.

L’arrivo di Sancho alla Juventus porterebbe una ventata di freschezza e qualità sulla fascia destra, un’area in cui Igor Tudor ha bisogno di rinforzi per completare il reparto offensivo. Con il sì del giocatore all’operazione, il mercato Juventus è pronto a chiudere l’affare e a dare il benvenuto al talentuoso esterno inglese.