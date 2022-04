Calciomercato Juventus, scatto sulla sinistra: l’erede di Alex Sandro arriva dalla Liga

Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero individuato l’erede di Alex Sandro sulla sinistra. Si tratta di Renan Lodi dell’Atletico Madrid

Juve in cerca di un terzino sinistro per la prossima estate, vista la probabile partenza di Alex Sandro, il cui ciclo viene ormai considerato agli sgoccioli.

Come riporta Tuttosport, non sarebbe più Emerson Palmieri l’indiziato numero uno a raccogliere l’eredità del brasiliano. Il preferito infatti è diventato Renan Lodi, per cui l’Atletico chiede però cifre non basse.

