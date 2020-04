Calciomercato Juventus, si pensa allo scambio Arthur-Pjanic. Il bosniaco piace al Barcellona, ma i bianconeri vogliono un centrocampista

La Juventus vuole assolutamente rinforzare il proprio centrocampo, come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport. L’idea principale riguarda Arthur e un possibile scambio con Miralem Pjanic.

Il giocatore bianconero piace agli azulgrana che potrebbero mettere su piatto una delle pedine dell’affare Lautaro Martinez. Non ci sono al momento trattative in corso, ma i bianconeri potrebbero inserirsi per poter convincere il calciatore a trasferirsi a Torino.