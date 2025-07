Calciomercato Juventus: lo Sporting allo scoperto, offerta importante per Alberto Costa. Il club portoghese fa sul serio per l’esterno

Un finale di stagione da protagonista e un Mondiale per Club giocato ad alti livelli hanno acceso i riflettori su Alberto Costa, trasformandolo in uno dei nomi più discussi del calciomercato Juventus. Il talento portoghese classe 2003, dopo aver scalato le gerarchie sotto la guida di Igor Tudor, è finito nel mirino di un prestigioso club europeo. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, lo Sporting CP avrebbe rotto gli indugi, presentando un’offerta ufficiale per riportare il giocatore in patria.

Assalto da Lisbona: 20 Milioni per il talento bianconero

Lo Sporting CP fa sul serio per Alberto Costa. Il club di Lisbona, che già seguiva il giocatore prima del suo approdo a Torino, ha messo sul piatto una proposta economica di grande rilievo: 20 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Un’offensiva decisa che testimonia la volontà del club portoghese di assicurarsi uno degli esterni più promettenti del panorama europeo. L’offerta mette la Juventus di fronte a una scelta strategica cruciale. Se da un lato l’esplosione del giocatore sembrava avergli garantito un posto nel progetto tecnico di Tudor, una cifra così importante impone una riflessione approfondita alla dirigenza bianconera.

Il Bivio della Juventus: plusvalenza o scommessa per il futuro?

La proposta dello Sporting CP crea un bivio per la Juventus. Accettare l’offerta significherebbe registrare una plusvalenza immediata e cospicua per un calciatore arrivato da pochi mesi, liberando risorse preziose da reinvestire su altri obiettivi di mercato. D’altra parte, cedere Costa ora potrebbe trasformarsi in un rimpianto futuro. Il giocatore ha dimostrato di avere non solo il talento, ma anche la personalità per imporsi ad alti livelli, e Igor Tudor ha mostrato di credere nelle sue qualità. La dirigenza della Vecchia Signora dovrà quindi ponderare attentamente se monetizzare subito o scommettere sulla crescita di un potenziale campione. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro di Alberto Costa, conteso tra le ambizioni dello Sporting CP e i piani a lungo termine della Juventus.