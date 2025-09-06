Calciomercato Juventus: ecco perché è saltato l’affare Tonali. Il centrocampista del Newcastle era il grande obiettivo dell’estate

Un sogno di mercato coltivato per mesi, un’idea concreta poi svanita prima ancora di decollare. Dalle rivelazioni del giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, emerge un retroscena che infiamma il mondo Juventus: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha lavorato intensamente per riportare Sandro Tonali in Italia.

Secondo quanto svelato da Moretto, l’interesse della Juventus per il centrocampista del Newcastle non è stato un semplice sondaggio, ma un’operazione su cui Giuntoli ha puntato con decisione per un lungo periodo. Da febbraio a maggio 2025, ben prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva, il ds bianconero ha mosso passi concreti per provare a convincere il giocatore, gettando le basi per quella che sarebbe dovuta essere un’offerta importante da presentare al club inglese.

Il piano, tuttavia, non è mai arrivato alla sua fase cruciale. Moretto spiega che le mutate priorità societarie ed economiche della Juventus hanno costretto la dirigenza a un cambio di strategia. Il club ha scelto di dirottare le proprie risorse su altri obiettivi per far quadrare i conti, bloccando di fatto sul nascere la potenziale trattativa per l’ex milanista. Di conseguenza, un’offerta scritta e ufficiale non è mai stata recapitata al Newcastle.

D’altra parte, anche la posizione del club inglese e del giocatore è sempre stata molto chiara. Il Newcastle ha sempre considerato Tonali un pilastro fondamentale del proprio progetto, senza mai fissarne un prezzo di vendita. Lo stesso centrocampista, inoltre, ha costantemente dato priorità alla sua avventura in Premier League, non manifestando mai una reale volontà di tornare in Serie A. Quella per Tonali resta dunque una grande idea di Giuntoli, un affare mai realmente “surriscaldatosi” ma che testimonia le ambizioni iniziali del mercato bianconero.