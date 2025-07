Calciomercato Juventus, in attacco si tratta su due fronti: sfida aperta con l’Al-Qadisiyya per David e resta viva la pista Osimhen!

Calciomercato Juventus, in attacco sfida aperta con l’Al-Qadisiyya per Jonathan David e resta viva la pista Osimhen!

La Juventus ha acceso i riflettori su Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, ora ufficialmente svincolato dopo la scadenza del contratto con il Lille. Il giocatore, da tempo tra i profili più seguiti in Europa per la sua versatilità e la capacità realizzativa, è finito anche nel mirino dell’Al-Qadisiyya, ambizioso club saudita pronto a rilanciare nel mercato estivo.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la Juventus ha reagito all’offensiva araba alzando la propria offerta sia per il giocatore sia per il suo entourage. I bianconeri, decisi a potenziare l’attacco in vista della stagione 2025/26, vedono in David un’opportunità ghiotta a parametro zero, soprattutto per la sua adattabilità nei moduli di gioco di Thiago Motta.

Jonathan David, cresciuto nel Gent e affermatosi in Ligue 1 con il Lille, è reduce da stagioni solide con medie gol costanti e un profilo tecnico in grado di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo: seconda punta, centravanti o esterno offensivo. Un elemento che lo rende molto appetibile anche per le ambizioni della Juventus in chiave europea.

Ma la strategia della Vecchia Signora potrebbe non fermarsi qui. Secondo Sky Sport, l’eventuale arrivo di David non escluderebbe quello di Victor Osimhen, attaccante nigeriano in uscita dal Napoli e già allenato da Motta ai tempi del Lille. La suggestione prende quota: in caso di doppio colpo, l’uscita di Dusan Vlahovic diventerebbe molto probabile.

Il centravanti serbo, classe 2000, è seguito da diversi top club europei e una sua cessione potrebbe finanziare l’arrivo in tandem di David e Osimhen. La Juve, dunque, prepara un’estate da protagonista sul mercato, con l’obiettivo di ridisegnare il reparto offensivo con giocatori dinamici, giovani e con esperienza internazionale.

La trattativa è aperta, e nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi decisivi. I tifosi bianconeri sognano un attacco esplosivo per la nuova era Motta.