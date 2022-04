Calciomercato Juventus, valutazioni in corso su Di Maria: le ultime

Calciomercato Juventus: i bianconeri proseguono nella valutazione di Di Maria a costo zero. Le ultime

Dopo i contatti con l’agente nei giorni scorsi, la Juventus sta valutando se fare o meno una proposta ad Angel Di Maria, esterno d’attacco in uscita dal Paris Saint-Germain.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, per i bianconeri resta ancora in piedi la pista che porta a Nicolò Zaniolo: il gioiello della Roma rappresenta l’alternativa di lusso per la Juventus.

