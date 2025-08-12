Calciomercato Juventus: grana Vlahovic. Sarebbe disposto anche… L’attaccante serbo sta puntando i piedi, situazione difficile

Secondo Sportmediaset, il futuro di Dusan Vlahovic è diventato uno dei principali nodi irrisolti del mercato Juve. L’attaccante serbo, classe 2000, non rientra più nei piani tecnici di Igor Tudor, ma la sua posizione è chiara: non intende lasciare Torino. Come riportato da Sportmediaset, è una decisione che sta rallentando le strategie bianconere in entrata, costringendo la dirigenza a rivedere le proprie mosse.

La società aveva valutato diverse ipotesi per il suo addio, dal trasferimento a titolo definitivo fino a un prestito con eventuale riscatto. Anche la possibilità di un rinnovo di contratto a cifre inferiori era stata presa in considerazione per evitare di perderlo a parametro zero nell’estate 2026. Tuttavia, Vlahovic ha respinto tutte le soluzioni prospettate, ribadendo la volontà di rimanere in bianconero fino a scadenza.

Vlahovic Juventus, i rischi di una permanenza senza spazio

L’ostacolo principale resta il suo ingaggio elevatissimo, che rende difficile per qualsiasi club avvicinarsi alle richieste economiche senza uno sconto significativo. Questa situazione ha di fatto congelato ogni trattativa e rischia di trasformarsi in un problema gestionale: se dovesse restare, Vlahovic potrebbe finire ai margini del progetto tecnico, con un impiego ridotto al minimo.

L’opzione di una “permanenza da separato in casa” non è più soltanto un’ipotesi remota. Nel frattempo, il club sta cercando alternative per reperire fondi attraverso altre cessioni, così da poter continuare a muoversi sul mercato. Tra gli obiettivi principali c’è il ritorno di Randal Kolo Muani, per il quale sono già stati avviati contatti con il Paris Saint-Germain.

Il peso del contratto di Vlahovic in bilancio è un elemento che non può essere trascurato: la Juventus aveva messo in conto di liberare risorse proprio dalla sua cessione, ma il muro eretto dall’attaccante costringe a ripensare le priorità. Nei prossimi venti giorni di mercato la situazione dovrà necessariamente sbloccarsi, altrimenti Tudor e la dirigenza dovranno trovare un modo per gestire un calciatore che, nonostante le qualità, rischia di diventare un caso spinoso nello spogliatoio e un freno alle ambizioni bianconere.