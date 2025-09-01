Calciomercato Juventus: ecco il doppio colpo di Comolli. Ufficiali Zhegrova e Openda nell’ultimo giorno di trattative

La Juventus chiude il suo mercato con un doppio colpo in attacco nelle ultimissime ore della sessione estiva. Pochi istanti fa, il club bianconero ha ufficialmente depositato in Lega Serie A i contratti di Edon Zhegrova e Loïs Openda, completando l’iter burocratico per il tesseramento di entrambi i giocatori. Si attende ora soltanto il comunicato ufficiale della società per dare il benvenuto ai due nuovi rinforzi.

L’operazione più onerosa è quella che porta a Torino Loïs Openda. L’attaccante belga, classe 2000, arriva dal RB Lipsia dopo giorni di trattative e visite mediche. La formula è quella del prestito da 3 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 42 milioni e legato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Openda rappresenta un investimento di prim’ordine per garantire gol e profondità al reparto offensivo.

Contestualmente, la Juventus ha formalizzato anche l’arrivo di Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro, colpo fortemente voluto da Igor Tudor, aggiunge imprevedibilità e dinamismo sulle fasce. Giocatore versatile, capace di agire sia come ala pura che come mezzala offensiva, offrirà al tecnico croato preziose soluzioni tattiche per una manovra più rapida e avvolgente.

Con questo doppio innesto in extremis, la Juventus definisce un attacco completamente rinnovato, consegnando a Tudor due giocatori di talento, velocità e dal profilo internazionale. La Vecchia Signora manda un segnale forte al campionato, chiudendo il mercato da protagonista.