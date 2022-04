Calciomercato Juve: torna d’attualità un nome per la fascia. Lo spagnolo è un vecchio pallino dei bianconeri

L’Arsenal con ogni probabilità metterà definitivamente sul mercato Bellerin.

La Juve già in passato aveva seguito il terzino spagnolo (attualmente in prestito al Betis) e ora potrebbe fare un nuovo tentativo. L’allenatore dei Gunners Arteta, infatti, avrebbe già comunicato a Bellerin che non rientra nei suoi piani e che dovrà trovarsi una nuova squadra. Non è escluso, comunque, che il Betis tenti di riscattarlo.