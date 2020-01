Calciomercato Lazio: Berisha al Fortuna Dusseldorf. I dettagli

Calciomercato Lazio: Valon Berisha nelle prossime ore lascerà i biancocelesti e si accaserà al Fortuna Dusseldorf. I dettagli

La Lazio completa un’operazione in uscita per sfoltire la rosa. I biancocelesti hanno trovato l’accordo con il Fortuna Dusseldorf per la cessione di Valon Berisha.

Il centrocampista kosovaro, infatti, ha trovato poco spazio nella squadra di Simone Inzaghi. Come riportato da Sky Sport, Berisha passerà al Fortuna Dusseldorf in prestito oneroso con diritto di riscatto. Berisha volerà in Germania per le visite mediche.