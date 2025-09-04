Calciomercato Lazio: il futuro di Taty Castellanos tra Roma e Flamengo. Le ultime

Calciomercato Lazio: il futuro di Taty Castellanos tra Roma e Flamengo. Le ultimissime sui biancocelesti

Le voci di calciomercato Lazio si fanno sempre più insistenti, con il nome di Valentín “Taty” Castellanos — attaccante argentino classe 1998, arrivato in biancoceleste nell’estate 2023 dal Girona — al centro delle attenzioni. Secondo indiscrezioni provenienti dal Brasile, il centravanti sarebbe pronto a lasciare la Capitale per approdare al Flamengo, club di Rio de Janeiro tra i più titolati del Sud America.

Negli ultimi giorni, diversi media brasiliani hanno rilanciato la notizia, trovando conferme nelle parole del giornalista Fabrizio Lopes, che sostiene come il Flamengo sia intenzionato a tornare all’assalto già nella sessione invernale di mercato. L’operazione, stando alle fonti, sarebbe in fase avanzata sul piano dei contatti preliminari e ruoterebbe attorno alla volontà del giocatore, che vedrebbe con favore un ritorno in Sud America per una nuova avventura professionale.

Se la trattativa dovesse concretizzarsi, l’impatto sulle strategie della Lazio sarebbe significativo. Il club capitolino, guidato da Maurizio Sarri — tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato — ha dovuto fare i conti negli ultimi mesi con le restrizioni imposte dalla nuova Commissione indipendente, che ha limitato le operazioni in entrata. La cessione di Castellanos potrebbe liberare risorse economiche e spazio in rosa per l’arrivo di un attaccante più adatto al sistema di gioco del mister.

Tuttavia, da ambienti vicini alla società trapela prudenza: al momento non ci sono conferme ufficiali sulla volontà del giocatore di lasciare Formello. Alcune fonti sostengono che l’argentino voglia prima conoscere le intenzioni del club e dell’allenatore prima di prendere una decisione definitiva. Come spesso accade nel calciomercato, la verità potrebbe emergere solo a ridosso dell’apertura ufficiale della finestra di gennaio.

Dopo una stagione non brillante in termini realizzativi, ma caratterizzata da impegno e spirito di sacrificio, il futuro di Castellanos resta incerto. Il suo destino potrebbe diventare la chiave per sbloccare altre operazioni, sia in entrata che in uscita, rendendo la sessione invernale della Lazio particolarmente calda.

Una cosa è certa: il caso Castellanos sarà uno dei dossier più seguiti del calciomercato di gennaio, con possibili sviluppi che potrebbero cambiare il volto dell’attacco biancoceleste.