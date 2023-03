Calciomercato Lazio, c’è Gabbiadini per l’attacco: l’ultima idea

Calciomercato Lazio, i biancocelesti hanno messo nel mirino Manolo Gabbiadini per il loro attacco: l’ultima idea

Manolo Gabbiadini è tornato nella sfera di interesse della Lazio, con Tare che ha intenzione di fare di lui il vice-Immobile per la prossima stagione.

L’attaccante è legato alla Sampdoria da un contratto che vedrà il proprio termine soltanto nel 2026, ma il suo futuro dipenderà esclusivamente dalle sorti del club doriano. In caso di retrocessione, come scrive La Gazzetta dello Sport, prelevarlo dai blucerchiati non sarebbe così complicato.