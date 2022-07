Calciomercato Lazio, cercasi terzino sinistro: la situazione Hysaj blocca tutto

Calciomercato Lazio: i biancocelesti cercano un nuovo terzino sinistro, ma la situazione Hysaj starebbe bloccando tutte le trattative

Non sarebbero terminati i rinforzi in difesa per la Lazio che adesso avrebbe l’obiettivo di regalare a Sarri un nuovo terzino sinistro. Ma tutto può legarsi al destino di Hysaj.

I nomi, al di là delle ipotesi Emerson Palmieri e Valeri, resterebbero top secret, ma, come evidenziato da La Repubblica, molto si legherebbe al destino dell’albanese. Solo in caso di un suo addio infatti i biancocelesti penserebbero davvero a un innesto in quella zona del campo.

