Calciomercato Lazio: doppio rinforzo per Sarri, in arrivo Casale e Vicario. Trattative ai dettagli

Le prossime ore potrebbero essere molto importati in casa Lazio. Il club biancoeleste è infatti vicinissimo alla chiusura delle trattative per il portiere Vicario con l’Empoli e del difensore Casale col Verona.

Lotito punta a chiuderle tra oggi e domani, in modo che i due giocatori possano andare subito in ritiro con Sarri. Per Vicario è stata alzata l’offerta da 12 a 13 milioni con l’accordo con il portiere che c’è già. Situazione simile per Casale, il giocatore è pronto a dire sì alla Lazio. I due club stanno trattando a oltranza in queste ore: si può chiudere per la cifra di 8 milioni più bonus per un totale di circa 10. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.