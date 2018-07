Calciomercato Lazio, sprint del West Ham per Felipe Anderson: l’intesa tra i due club è vicina, resta da valutare l’accordo economico col brasiliano

Dopo una fase di stallo, con la forbice tra domanda ed offerta decisamente ampia, Lazio e West Ham hanno riaperto le trattative per il trasferimento a Londra di Felipe Anderson. Arrivato nell’estate 2013 dal Santos, il fantasista brasiliano è finito nel mirino del manager Manuel Pellegrini e gli Hammers sono pronti a lanciare l’assalto finale per assicurarsi le prestazioni del venticinquenne. Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, l’intesa è sempre più vicina…

Il West Ham è pronto ad abbattere il record del trasferimento più oneroso della storia del club, ovvero Marko Arnautovic, ed è pronto a mettere 40 milioni di euro per il cartellino dell’esterno offensivo. Fumata bianca vicina anche per quanto riguarda le modalità di pagamento e le clausole opzionali. Resta invece da valutare ancora l’accordo economico con l’entourage di Felipe Anderson, che chiede un ingaggio da top player: la dirigenza Hammers è pronta a soddisfare le richieste del calciatore, ma bisognerà ancora parlarne nel corso dei prossimi giorni. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, biancocelesti pronti a salutare FA7: futuro in Premier League per il gioiellino sudamericano…