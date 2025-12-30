Calciomercato Lazio, lavori in corso sulla fascia sinistra: il club valuta un nuovo profilo e spunta l’opzione Pedraza

Calciomercato Lazio, si allarga la caccia al terzino sinistro: nelle ultime ore emerge anche la pista Pedraza

La Lazio continua a muoversi con attenzione sul mercato in vista di un possibile intervento sulla fascia sinistra. L’eventuale addio di Nuno Tavares obbligherebbe il club a trovare rapidamente un sostituto, e la lista dei profili monitorati è già ampia: Parisi, Valeri, Martin — per il quale il Genoa sta accelerando sul rinnovo — e Netz restano piste note da tempo. Nelle ultime ore, però, si sarebbe aggiunto un nome nuovo.

Si tratta di Alfonso Pedraza, terzino sinistro classe ’96 del Villarreal. Come riportato da Alfredo Pedullà, il giocatore piace molto alla dirigenza biancoceleste e rappresenta un’occasione interessante anche dal punto di vista contrattuale: il suo accordo con il club spagnolo scade a giugno e il Villarreal vorrebbe trattenerlo almeno fino al termine della stagione.

Pedraza convince per la sua completezza, capace di garantire qualità sia in fase di costruzione sia in quella difensiva. La Lazio ha già avviato i primi contatti per capire se l’operazione possa essere percorribile. I numeri della sua stagione — 19 presenze, 956 minuti e 3 assist — confermano l’affidabilità del giocatore, che si candida come opzione concreta per rinforzare la corsia mancina.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

