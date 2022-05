Calciomercato Lazio, il difensore arriva dal Real Madrid: Chust ha detto sì

Calciomercato Lazio: colpo in difesa vicino per i biancocelesti. Il calciatore del Real Madrid Chust avrebbe detto sì

Come ripetuto più volte, la Lazio dovrà rifondare la difesa in estate. Sicuri partenti sono Luiz Felipe ed Acerbi che devono essere rimpiazzati. Tra il tormentone Romagnoli e l’opzione sempre calda Casale, negli ultimi giorni è rimbalzato il nome di Victor Chust.

Il difensore, di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Cadiz, avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento in biancoceleste. Si tratta di un centrale puro, dotato di buona tecnica con i piedi. Arriverà all’ombra del Colosseo come un’ottima alternativa ai titolari.

