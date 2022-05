Calciomercato Lazio, il sogno di Sarri è Loftus-Cheek: il piano

Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbero scelto Loftus-Cheek per il centrocampo se Milinkovic dovesse dire addio

La Lazio comincia a pianificare il prossimo mercato, facendo i conti anche con la possibile partenza di Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri avrebbe scelto Loftus-Cheek del Chelsea come erede del Sergente.

L’inglese di origini guyanesi ha un contratto in scadenza con i Blues nel 2024 e ha una valutazione di 20 milioni di euro. La Lazio potrebbe mettere in piedi la trattativa partendo da un prestito, ma sul futuro del calciatore inciderà anche la questione legata alla vendita del club per il caso Abramovich. Loftus-Cheek ha un ingaggio da 4 milioni che potrebbe però essere ridiscusso in caso di un eventuale trasferimento in biancoceleste.