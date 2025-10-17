Calciomercato Lazio, Insigne inseguirà Maurizio Sarri? Sentite quel grande ex biancoceleste - Calcio News 24

Calciomercato Lazio, Giordano apre a Insigne: «Se sta bene, è un grande affare»

Il tema caldo del momento è senza dubbio il calciomercato Lazio, che in vista della prossima finestra di trattative potrebbe regalare sorprese interessanti. Tra le voci più affascinanti spicca quella legata a Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli oggi in Canada, che secondo l’ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano potrebbe rappresentare un colpo di grande qualità per la squadra capitolina.

Durante un intervento a Radio Laziale, Giordano ha analizzato vari aspetti del futuro biancoceleste, soffermandosi in particolare sull’ipotesi Insigne-Lazio: «Tutto dipende dalle sue condizioni fisiche. Se è integro, anche solo al 60%, è superiore a tanti giocatori che abbiamo visto passare ultimamente. È fermo da un po’, ma la classe resta intatta», ha dichiarato.

In un calciomercato che si preannuncia complicato per la Lazio, l’arrivo di un profilo esperto come Insigne potrebbe portare esperienza, imprevedibilità e qualità in un reparto offensivo che ha bisogno di nuova linfa. «Non è un’operazione semplice – ha aggiunto Giordano – ma se ben valutata, può diventare un’ottima intuizione».

Bernardeschi, Isaksen e il rebus Mandas: altri nodi del calciomercato Lazio

Oltre al possibile arrivo di Insigne, il calciomercato Lazio si muove anche in uscita. Giordano ha commentato la situazione di Isaksen, che potrebbe lasciare Formello in caso di un’offerta convincente, complici anche le buone prove di Cancellieri. «Al momento mancano certezze sulla guida tecnica e sulla visione generale della prossima stagione. Serve chiarezza», ha sottolineato.

Sul fronte portieri, il nome di Mandas resta in bilico. Giordano è netto: «Se il titolare resta Provedel, Mandas rischia di svalutarsi. Ha qualità, ma se non gioca, meglio considerare un’uscita già a gennaio se arrivano offerte».

Atalanta, Sulemana e fiducia nella Lazio

Guardando al campo, Giordano ha parlato anche del prossimo impegno contro l’Atalanta: «È una squadra difficile, ma la Lazio sa come metterla in difficoltà. Serve intensità e coraggio, niente arretramenti».

Infine, menzione per Sulemana: «Mi piace molto, ha velocità e leggerezza, potrebbe esplodere davvero».

In sintesi, il calciomercato Lazio si preannuncia ricco di scenari: l’ipotesi Insigne intriga, ma servono decisioni chiare e una visione forte per rilanciare la squadra di Sarri.