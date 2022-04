Lazio, Tare sta lavorando per riportare Allan in Italia

Calciomercato Lazio: dall’Inghilterra sono sicuro, i biancocelesti sarebbero in prima fila per riportare Allan in Italia

La Lazio sta progettando il futuro e tra i nomi nella lista del mercato estivo ci sarebbe anche un vecchio pallino di Maurizio Sarri.

Il The Sun è sicuro che i Biancocelesti stanno lavorando per riportare Allan in Italia, visto che all’Everton non sta vivendo una grande stagione e il suo addio potrebbe essere vicino.