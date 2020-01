Calciomercato Lazio, Jony potrebbe già salutare: i dettagli

Calciomercato Lazio: l’avventura in biancoceleste di Jony potrebbe essere già finita. L’esterno potrebbe far ritorno in Spagna

Nella Lazio che sta facendo brillare gli occhi a tutti, manca l’apporto di Jony. Lo spagnolo, arrivato in estate dopo una lunga trattativa, non ha lasciato traccia in questa prima parte di stagione.

Come riporta il quotidiano spagnolo Malaga Hoy, Jony potrebbe fare ritorno ne La Liga: l’ex giocatore del Malaga viene accostato all’Espanyol, che lo prenderebbe in prestito. L’avventura di Jony alla Lazio potrebbe già essere finita.