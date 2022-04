Calciomercato Lazio, Leiva ai saluti: già scelto il sostituto

Calciomercato Lazio: Leiva andrà via a fine stagione e i biancocelesti avrebbero già individuato il suo erede

A fine stagione, la Lazio dirà addio a Lucas Leiva a cui scadrà il contratto e si prepara già a tornare in Brasile. I biancocelesti cercano allora un degno erede e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo avrebbero individuato in Leander Dendoncker; classe 1995 del Wolverhampton.

Il contratto del Nazionale belga, con cui vanta 26 presenze, è in scadenza nel 2023 e la Lazio potrebbe allora prenderlo a prezzo di saldo: circa 20-25 milioni la richiesta dei Wolves. Alto, forte fisicamente, il calciatore è una perfetta diga di centrocampo. Grandi letture di gioco, come dimostrano anche i soli quattro cartellini gialli in 25 partite quest’anno in Premier League. Dendoncker sarebbe l’erede perfetto di Leiva. Il club biancoceleste, che si era interessato a lui già nel 2020, ci sta riflettendo con attenzione in vista dell’estate.