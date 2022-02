Calciomercato Lazio: scende in campo Lotito, assalto a Romagnoli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Claudio Lotito è pronto a scendere in campo in prima persona per convincere Alessio Romagnoli. Le ultime sul calciomercato Lazio

Si accende la pista che potrebbe portare Alessio Romagnoli alla Lazio. Come riferito da Il Messaggeroinfatti, Claudio Lotito è pronto a scendere in campo in prima persona per cercare di convincere il centrale ad accettare il trasferimento a Formello.

Dal canto suo il Milan continua a sperare nel rinnovo: l’offerta da 2.8 milioni a stagione più bonus è ancora sul tavolo. Novità sono attese nelle prossime settimane.