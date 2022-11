Calciomercato Lazio: Maximiano già verso l’addio?

Calciomercato Lazio: dopo la prima da titolare e dopo l’affermazione di Provedel, Maximiano potrebbe partire in prestito a gennaio

Partito da titolare alla prima e rimediando un cartellino rosso con il Bologna e dopo l’affermazione di Provedel, c’è meno spazio alla Lazio per Maximiano.

Per questo motivo, secondo quanto riportato gazzetta.it, a gennaio potrebbe già lasciare i biancocelesti: per lui l’opzione di tornare in Spagna in prestito.