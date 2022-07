Calciomercato Lazio: Monchi chiude la porta a Luis Alberto

Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha di fatto chiuso le porte a Luis Alberto: gli obiettivi sul mercato sono un terzino e un difensore

Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, si è espresso così sul mercato degli spagnoli:

«Abbiamo come obiettivo di prendere un difensore centrale e un terzino sinistro. Non abbiamo molti soldi e a livello finanziario non abbiamo soldi in avanzo. Queste due operazioni vanno chiuse, poi vedremo quanto ci resterà».