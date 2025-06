Calciomercato Lazio, quali sono i rinforzi necessari per Maurizio Sarri? Ecco la grande lista - Calcio News 24

Calciomercato Lazio: obiettivo rinforzi, ecco i nomi sul taccuino biancoceleste. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio entra in una fase strategica e decisiva. La società capitolina sta lavorando con determinazione per costruire una rosa più competitiva e profonda, capace di affrontare al meglio la prossima stagione di Serie A. L’obiettivo è chiaro: tornare a lottare stabilmente per le posizioni di vertice in classifica. Per riuscirci, sarà necessario agire con precisione sul mercato, individuando rinforzi in grado di alzare il livello tecnico e garantire alternative valide in ogni reparto.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle ultime ore c’è stato un importante confronto tra le figure chiave della dirigenza biancoceleste. Il presidente Claudio Lotito, il tecnico Sarri e il direttore sportivo Angelo Fabiani si sono sentiti telefonicamente per fare il punto sul Calciomercato Lazio e condividere strategie, priorità e profili da seguire.

Uno dei primi reparti su cui la Lazio vuole intervenire è la fascia difensiva, in particolare quella sinistra. Tra i nomi monitorati spicca Fabiano Parisi, attualmente alla Fiorentina. Il giovane terzino, già accostato più volte ai biancocelesti in passato, piace per la sua duttilità e capacità di spinta. Non è però l’unica opzione: tra i profili internazionali seguiti ci sono anche Emerson Palmieri, campione d’Europa con l’Italia e ora in forza al West Ham, e Ben Chilwell, terzino del Chelsea (non Crystal Palace, come erroneamente riportato da alcune fonti), valutato attentamente per la sua esperienza in Premier League.

Il centrocampo è l’altro reparto sotto osservazione. Il Calciomercato Lazio si concentra qui su tre nomi in particolare. Il primo è Ruben Loftus-Cheek, reduce da una buona stagione con il Milan ma il cui futuro potrebbe essere lontano da San Siro. Il secondo profilo è quello di Giovanni Fabbian, protagonista al Bologna e seguito anche dalla Fiorentina. Fabbian piace per la sua crescita costante e l’ottima capacità di inserirsi negli spazi. Infine, c’è l’idea Tommaso Fazzini dell’Empoli, centrocampista giovane ma già maturo, seguito anche da Torino e Bologna.

Il lavoro della Lazio in questa sessione di mercato non si limiterà a singoli colpi isolati. L’intenzione è costruire una rosa più completa, che possa offrire rotazioni adeguate durante tutta la stagione, considerando anche l’impegno in più competizioni. Il Calciomercato Lazio dovrà tenere conto delle uscite, ma anche dell’inserimento di elementi funzionali al gioco del nuovo tecnico Baroni.

Confronti, trattative e valutazioni sono in corso. La dirigenza biancoceleste vuole muoversi con intelligenza, evitando spese eccessive ma puntando su profili di qualità. I prossimi giorni saranno cruciali per capire quale direzione prenderà il Calciomercato Lazio, tra possibili sorprese e operazioni già impostate.

Una cosa è certa: la Lazio vuole tornare a essere protagonista, e per farlo ha bisogno di un mercato all’altezza delle sue ambizioni.