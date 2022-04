Calciomercato Lazio, obiettivo Sergio Rico: agenti a colloquio con Tare

Calciomercato Lazio: i biancocelesti hanno individuato in Sergio Rico il portiere del futuro. Gli agenti a colloquio con Tare

Sergio Rico è il candidato numero uno per sostituire Strakosha tra i pali. Sarri lo ha avallato, anche se preferirebbe Carnesecchi che l’Atalanta valuta almeno 15 milioni. Lo spagnolo è della scuderia You First Sports (la stessa di Luis Alberto) e, proprio in ocasione del party organizzato dal Mago, uno degli agenti ha avuto occasione di scambiare qualche parola con Tare.

Come riporta il Corriere dello Sport, per Sergio Rico la Lazio è la prima scelta e spera che il PSG possa aiutarlo a partire: potrà accasarsi in biancoceleste in prestito o a titolo definitivo se i francesi fisseranno il prezzo del cartellino sotto i 10 milioni di euro.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24