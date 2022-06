Calciomercato Lazio, quanti nomi per la difesa: tutto dipende da Acerbi

Calciomercato Lazio: Romagnoli, ma non solo. Sono tanti i nomi per la difesa dei biancoceleste, tutto dipende da Acerbi

Le mosse in sede di calciomercato della Lazio per rinforzare la difesa sembrano essere bloccate. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il nome caldo sarebbe sempre quello di Romagnoli, ma dai biancocelesti non sarebbe arrivato alcun rilancio.

Tutto fermo all’offerta di 2,5 milioni più bonus, con il calciatore che chiederebbe tre di parte fissa. Il motivo? Prima di fare l’affondo decisivo i capitolini vorrebbero prima cedere Francesco Acerbi. L’addio del centrale azzurro però, visto anche l’ingaggio, potrebbe non avvenire in tempi brevi.

Gli altri nomi sul taccuino sarebbero sempre quelli di Chust e di Casale. Per quel che riguarda il 22enne del Real Madrid, sarebbero slittato l’incontro con gli emissari, mentre per il jolly difensivo del Verona al momento appare tutto in fase di stallo.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24