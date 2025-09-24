Calciomercato Lazio, quel giocatore potrebbe essere reintegrato in rosa vista la crisi - Calcio News 24

Calciomercato Lazio: emergenza a centrocampo, si pensa al reintegro di Basic. La situazione attuale

Momento delicato per la Lazio, che dopo la sconfitta per 1-0 nel derby contro la Roma deve fare i conti con una vera e propria emergenza a centrocampo. Le espulsioni di Belahyane e Guendouzi, decretate dall’arbitro Sozza, costringeranno entrambi a saltare il prossimo impegno di campionato contro il Genoa, in programma lunedì sera. Ma i problemi per Maurizio Sarri non finiscono qui.

Anche Rovella e Dele-Bashiru, usciti anzitempo per infortunio durante la stracittadina, rischiano di non recuperare in tempo. A loro si aggiunge Vecino, ancora ai box. Di conseguenza, l’unico centrocampista disponibile per la trasferta in Liguria resta Cataldi, che nel derby ha sfiorato il pareggio con un tiro dalla distanza terminato sul palo.

Alla luce di questa situazione, il club biancoceleste è costretto a correre ai ripari, e torna attuale un nome ormai dimenticato: Toma Basic. Il centrocampista croato, fuori dalla lista Serie A e reduce da un prestito alla Salernitana, potrebbe essere reintegrato per tamponare l’emergenza. Si tratta di un profilo che era finito ai margini del progetto tecnico, ma che ora potrebbe rientrare nelle rotazioni almeno fino al termine del girone d’andata.

La gestione di Basic rappresenta un caso emblematico nel contesto del calciomercato Lazio. Acquistato nel 2021 dal Bordeaux per 7 milioni di euro, il croato ha visto progressivamente diminuire il proprio minutaggio, fino a essere escluso dalle convocazioni. Nell’ultima sessione estiva di mercato, la società ha cercato una sistemazione per lui, ma il giocatore ha rifiutato le offerte arrivate dall’Empoli e da alcuni club stranieri. Ora, paradossalmente, potrebbe rivelarsi l’unica soluzione interna per Sarri.

Anche la Primavera potrebbe offrire un aiuto: nel derby sono stati convocati i giovani Pietro Pinelli e Valerio Farcomeni, entrambi classe 2006. Ma affidarsi totalmente all’inesperienza rischia di essere una scelta azzardata, soprattutto contro una squadra ostica come il Genoa.

Il calciomercato Lazio torna quindi d’attualità anche fuori finestra ufficiale. In attesa di gennaio, quando il club potrà intervenire con nuovi acquisti, le soluzioni interne — compreso il reintegro di Basic — potrebbero essere l’unica strada percorribile per uscire dall’emergenza.