Calciomercato Lazio, Sarri vuole un terzino sinistro: Emerson Palmieri il preferito

Calciomercato Lazio: l’allenatore biancoceleste Sarri vorrebbe anche un terzino sinistro, con Emerson Palmieri sempre in cima alla lista

Nonostante i sei acquisti già fatti, il settimo che arriverà a breve (Provedel), la Lazio di Maurizio Sarri non vuole fermarsi. Il tecnico ha richiesto l’ottavo acquisto ma – è bene chiarire – quest’ultimo è legato ad una cessione.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti la Lazio vorrebbe comprare anche un terzino sinistro e i nomi preferiti sono quelli di Emerson Palmieri e Valeri. Il primo Sarri lo ha avuto al Chelsea e sarebbe felicissimo di allenarlo nuovamente. Ma non si tratta di un’operazione facile. E non solo perché prima deve uscire Hysaj (per il quale al momento non si intravedono ipotesi concrete). Il problema è anche che i costi di Emerson non sono bassi. A cominciare da un ingaggio che va oltre i parametri del club. Per continuare con un cartellino sul quale il Chelsea proverebbe a monetizzare dopo che è saltato il riscatto da parte del Lione.

