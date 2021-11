Calciomercato Lazio, servono rinforzi a gennaio: le richieste di Sarri

Calciomercato Lazio, Sarri ha chiesto degli sforzi per rinforzare la squadra già a gennaio. Ma tutto dipende dal destino degli esuberi

A due mesi esatti dall’inizio del mercato invernale, cominciano a delinearsi chiaramente le strategie di mercato della Lazio, spinte dagli input sempre più pressanti di Maurizio Sarri. Il tecnico ha fatto tre richieste precise alla società, la quale dovrà necessariamente cambiare approccio rispetto al mercato di riparazione delle scorse stagioni in cui è stata praticamente immobile.

Il tecnico toscano vuole un difensore centrale rapido, una mezzala fisica (anche se la crescita di Luis Alberto potrebbe farlo desistere) e un vice Immobile. Muriqi segna solo col Kosovo (7 goal da giugno scorso) ma come riporta il Corriere dello Sport non riesce ad incidere nemmeno con Sarri dopo l’anno anonimo con Inzaghi. Il Fenerbahce se lo riprenderebbe volentieri ma non sborsando i venti milioni spesi dalla Lazio un anno fa. Prende corpo dunque l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto per rivalutare l’investimento. Tutto comunque passa dagli esuberi: detto del centravanti, le situazioni Vavro ed Escalante (per lui solo otto minuti ad Empoli nella prima giornata) indirizzeranno in un senso o nell’altro le contrattazioni invernali.