Calciomercato Lazio: sfida Cabral-Caputo per il ruolo di vice Immobile. I biancocelesti cercano un attaccante di scorta

Ciro Immobile aspetta ancora il suo vice. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, Tare tiene in caldo due piste, anche se non possono essere escluse sorprese: Cabral e Caputo. Per il primo, scaduti i termini per il riscatto, i biancocelesti vorrebbero investire 5 milioni di euro ma c’è la forte concorrenza di Marsiglia e Besiktas.

Per quanto riguarda Caputo, Tare ha offerto alla Sampdoria 2.5 milioni ma l’investimento sarebbe a fondo perduto visti i 35 anni da compiere ad agosto.