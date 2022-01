Calciomercato Lazio, si cerca l’accordo col Verona per Casale: le ultime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio: in queste ultime ore di trattative, i biancocelesti cercheranno l’intesa con il Verona per Casale

Nicolò Casale resta il grande obiettivo per la difesa della Lazio in questa ultima giornata di mercato. Sulla trattativa è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport a fare il punto. L’accordo tra Casale e la Lazio per un quadriennale a 1.3 milioni all’anno c’è già, ma il Verona continua a fare resistenza.

L’affare infatti sarebbe già stato impostato sulla base di dieci milioni tra prestito e riscatto, tuttavia Setti continua a chiedere l’obbligo mentre Lotito non va oltre il diritto. Sarri preme per avere quello che considera un vero e proprio jolly, tanto che l’operazione, nel caso, sarebbe solo rimandata a giugno. I buoni rapporti tra Lotito e Setti potrebbe sbloccare lo stallo sul gong.

