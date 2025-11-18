Calciomercato Lazio, quel giocatore potrebbe lasciare la compagine biancoceleste. Ecco il punto sulla situazione

Reda Belahyane nel mirino del mercato: la Lazio valuta la cessione a gennaio

Reda Belahyane è finito nel mirino delle possibili cessioni della Lazio. Il centrocampista marocchino, arrivato solo un anno fa nella Capitale, non è ancora riuscito a convincere Maurizio Sarri in questo avvio di stagione. Le sue presenze sono state limitate: nelle prime undici giornate di campionato ha totalizzato appena 154 minuti in campo, fornendo un solo assist. Numeri che hanno spinto la società a valutare l’ipotesi di una partenza già nella prossima sessione di mercato.

Il futuro di Belahyane, dunque, potrebbe essere lontano da Roma già a gennaio. Lo scorso anno si era parlato di un interessamento del Como, guidato da Cesc Fabregas, ma la trattativa non era andata in porto a causa del blocco del mercato imposto alla Lazio. Ora, però, il centrocampista potrebbe avere nuove opportunità, sia in Italia sia all’estero, che gli permettano di ritrovare continuità e mettere in mostra il proprio talento.

Secondo quanto riportato dal portale francese butfootballclub.fr, il centrocampista è finito nel radar di alcune squadre di Ligue 1, in particolare Marsiglia e Rennes. Entrambe le società starebbero monitorando attentamente la situazione, pronte a valutare un’eventuale offerta nella finestra di mercato invernale. Per Belahyane si tratterebbe di un ritorno in Francia, dove aveva già giocato prima di trasferirsi in Italia: il centrocampista aveva vestito la maglia del Nizza, maturando esperienza in un campionato competitivo e di alto livello.

La cessione di Belahyane rappresenterebbe una soluzione vantaggiosa sia per il giocatore sia per la Lazio. Il marocchino avrebbe l’occasione di rilanciarsi e trovare spazio, mentre il club romano potrebbe ottenere una plusvalenza e liberare risorse per eventuali nuovi acquisti, elemento strategico per gestire al meglio la rosa nel prosieguo della stagione.

Il mercato di gennaio si prospetta quindi decisivo per il futuro di Reda Belahyane. La Lazio è pronta a valutare con attenzione le offerte, consapevole che il centrocampista potrebbe trovare nuova linfa in Ligue 1 e continuare a crescere come calciatore. Per Belahyane, tornare in Francia significherebbe ripartire da un ambiente conosciuto e competitivo, con l’obiettivo di dimostrare il proprio valore e rilanciare la carriera internazionale.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A