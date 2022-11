Secondo La Gazzetta dello Sport, sarà un mercato vivace quello dei salentini a gennaio. In arrivo dovrebbe esserci Bove dalla Roma, mentre potrebbero esserci altri innesti in difesa se arriveranno offerte per Tuia.

Verso le cessione definitiva il mediano svedese Bjorkengren, mentre si pensa a un prestito per la giovane punta Rodriguez.