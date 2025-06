Calciomercato Lecce, tutto deciso: Krstovic lascerà la squadra giallorossa! Ecco chi potrebbe prenderlo - Calcio News 24

Calciomercato Lecce: Krstovic verso la Premier League, accordo con il Leeds ma il giocatore prende tempo. La situazione

Il Calciomercato Lecce potrebbe presto perdere uno dei protagonisti della scorsa stagione. Si tratta di Nikola Krstovic, attaccante montenegrino classe 2000, finito nel mirino di diversi club europei dopo le buone prestazioni in Serie A con la maglia giallorossa. L’indiscrezione arriva da Matteo Moretto, che ne ha parlato nel corso di un video pubblicato sul canale italiano di Fabrizio Romano su YouTube.

Secondo quanto riportato, il Leeds United avrebbe già raggiunto un accordo verbale con il Lecce per l’acquisto di Krstovic. L’operazione si aggirerebbe intorno ai 25-26 milioni di euro, bonus compresi. Un’intesa economica significativa che testimonia il valore crescente del giocatore e l’interesse concreto da parte del club inglese, deciso a rinforzarsi per puntare alla promozione in Premier League.

Tuttavia, il trasferimento non è ancora definito: manca l’ok definitivo da parte del calciatore, che non ha ancora dato il suo assenso al trasferimento in Inghilterra. Il motivo? Krstovic preferirebbe restare in Italia e valutare attentamente tutte le opzioni prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro.

Il Calciomercato Lecce, quindi, resta in una fase delicata. Se da un lato la società pugliese potrebbe incassare una cifra importante dalla cessione di Krstovic, dall’altro c’è la volontà del giocatore di prendersi del tempo. Il club salentino, consapevole del valore del suo attaccante, attende gli sviluppi senza fretta, mantenendo alta l’attenzione anche su eventuali sostituti.

Nel frattempo, sullo sfondo resta la Roma, interessata a Krstovic come possibile rinforzo per il nuovo corso tecnico con Gian Piero Gasperini. Tuttavia, l’inserimento del Leeds potrebbe spingere i giallorossi a virare su altri obiettivi, come Kalimuendo, Emegha o Lorenzo Lucca.

Il Calciomercato Lecce continua quindi a essere uno dei più caldi e dinamici della Serie A. La potenziale partenza di Krstovic rappresenta un nodo cruciale, sia dal punto di vista tecnico che economico. I tifosi attendono sviluppi, ma una cosa è certa: il calciomercato Lecce è al centro dell’attenzione, e la prossima mossa potrebbe cambiare radicalmente il volto dell’attacco giallorosso.