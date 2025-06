Calciomercato Lecce, pronto un terzo grande colpo per i giallorossi. Quel calciatore è un diamante da sgrezzare! - Calcio News 24

Calciomercato Lecce, dopo Nohr e Calame, in arrivo Milojević. Un giovane talento che in Puglia verrebbe sgrezzato nella maniera migliore possibile. Le ultime

Il calciomercato Lecce continua a muoversi con grande dinamismo, non solo per la prima squadra ma anche per la formazione Primavera, che nella prossima stagione sarà nuovamente protagonista nel massimo campionato giovanile italiano. Dopo aver messo a segno due operazioni interessanti con gli arrivi di Nohr e Calame, il club salentino è vicino a chiudere un nuovo colpo in prospettiva.

Il nome del calciomercato Lecce in questione è quello di Nemanja Milojević, centrocampista sloveno classe 2007 che si è messo in evidenza nelle giovanili del NK Radomlje, una delle squadre più attive nel panorama sloveno. Il giovane talento ha disputato una stagione straordinaria, segnando ben 22 gol in 29 partite nelle categorie giovanili. Un bottino che ha attirato le attenzioni di diversi club, tra cui anche realtà importanti del calcio sloveno come Lubiana, Maribor e Celje.

Nonostante la concorrenza, il calciomercato Lecce sembra aver compiuto un importante passo in avanti nella trattativa. Secondo quanto riportato da Balkans Sports, attraverso l’esperto Lorenzo Lepore, il club giallorosso sarebbe in fase avanzata per l’acquisizione di Milojević. L’obiettivo è rinforzare ulteriormente una Primavera che ha bisogno di nuova linfa, anche in considerazione del cambio in panchina, con la separazione da Giuseppe Scurto dopo appena una stagione.

Il possibile arrivo di Milojević conferma la volontà del Lecce di investire su profili giovani e internazionali, un’identità che il club ha costruito negli ultimi anni con risultati concreti. L’ingresso del centrocampista sloveno nella rosa Primavera rappresenterebbe un’aggiunta di qualità e prospettiva, in linea con la filosofia societaria di crescita attraverso il settore giovanile.

Nel frattempo, il calciomercato Lecce potrebbe non fermarsi qui. Altri profili under sono stati monitorati e non è escluso che nelle prossime settimane vengano chiuse ulteriori operazioni per rafforzare la base del progetto tecnico del club. La priorità resta quella di costruire un vivaio competitivo, capace di alimentare nel tempo anche la prima squadra.

Con Milojević vicino alla firma, il Lecce continua a lavorare in silenzio ma con idee chiare. Il calciomercato Lecce si conferma uno dei più attivi in ambito giovanile, con l’ambizione di formare i talenti di domani già oggi.