Calciomercato Lecce, una big su Pierotti. La società giallorossa però ha le idee abbastanza chiare - Calcio News 24

Calciomercato Lecce: Roma su Pierotti, ma Sticchi Damiani alza il muro

Il calciomercato Lecce si infiamma attorno al nome di Santiago Pierotti, talento argentino classe 2001 che ha attirato l’interesse della Roma in cerca di un nuovo esterno offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Sky Sport, il profilo del giocatore piace a Gian Piero Gasperini e il club giallorosso avrebbe già avviato i primi contatti con il direttore sportivo Pantaleo Corvino, uomo mercato dei salentini.

Tuttavia, il Lecce non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi gioielli. Pierotti è legato al club pugliese da un contratto in scadenza nel giugno 2027, e la dirigenza giallorossa – guidata dal presidente Sticchi Damiani – è pronta a fare muro di fronte a offerte ritenute non congrue. Il valore attuale del cartellino dell’esterno argentino si aggira attorno ai 4 milioni di euro, una cifra che tiene conto del potenziale del giocatore ma anche di un dettaglio importante: il Colón, ex squadra di Pierotti, detiene ancora il 10% sulla futura rivendita.

Pierotti è stato l’ennesima scommessa vinta dal fiuto di Corvino, che lo ha portato a Lecce nel gennaio 2024 per appena 1,2 milioni di euro. Nato a Pilar il 3 aprile 2001, il giovane talento alto 1,89 m è cresciuto nelle giovanili del Colón ed è approdato in Italia pronto a mettersi in mostra nel calcio europeo. Nella sua prima mezza stagione in Serie A, ha collezionato 38 presenze tra campionato e coppe, realizzando 4 gol e 2 assist per un totale di quasi 2000 minuti giocati.

Il suo rendimento ha inevitabilmente acceso i riflettori del calciomercato Lecce, rendendolo uno dei profili più monitorati tra i club di fascia media del campionato italiano. La Roma, con il nuovo ds Ricky Massara, ha avviato dialoghi esplorativi con il Lecce, ma al momento non si registrano offerte ufficiali.

Il calciomercato Lecce, quindi, si trova di fronte a un bivio: da un lato la possibilità di monetizzare una plusvalenza significativa, dall’altro la volontà di trattenere un elemento chiave per il progetto tecnico. Tutto dipenderà dalle mosse della Roma e dalla fermezza del club salentino, che continua a dimostrarsi un’eccellenza nella valorizzazione dei giovani talenti.