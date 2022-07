Calciomercato Lecce: salta la firma di Maksimovic

Calciomercato Lecce, in difesa salta l’arrivo di Maksimovic. Il calciatore vuole firmare con la Stella Rossa per motivi famigliari

Maksimovic non sarà un calciatore del Lecce. Il difensore classe 1991, riporta Gianluca Di Marzio, ha infatti scritto a Corvino spiegando i motivi della sua decisione.

La sua volontà, è quella di tornare alla Stella Rossa, in Serbia, per stare vicino alla propria famiglia. Ha ringraziato comunque il Lecce per l’interessamento augurandogli di fare un ottimo campionato.