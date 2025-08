Calciomercato Lecce, quel giocatore promettente resta un grande obiettivo. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Lecce: Vergara resta un obiettivo prioritario per Corvino. La situazione

Il calciomercato Lecce continua a muoversi con attenzione e strategia, e tra i nomi che stanno accendendo l’interesse della dirigenza giallorossa spicca quello di Antonio Vergara, giovane talento offensivo di proprietà del Napoli. Classe 2003, Vergara è un centrocampista moderno, capace di muoversi con disinvoltura su tutta la trequarti, comprese le corsie laterali. Le sue qualità tecniche, abbinate a una buona visione di gioco, lo rendono un profilo ideale per arricchire il reparto offensivo del Lecce con freschezza e dinamismo.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Pantaleo Corvino avrebbe già presentato una proposta concreta al Napoli: prestito con diritto di riscatto in favore del Lecce e controriscatto a favore del club partenopeo. Una formula che ricorda quella utilizzata per l’operazione che portò Lorenzo Camarda al club salentino e che conferma l’approccio lungimirante del calciomercato Lecce, sempre attento ai giovani talenti con margini di crescita.

In attesa della risposta ufficiale da parte di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, il Lecce resta in pole position per assicurarsi le prestazioni di Vergara. La società salentina ha infatti superato la concorrenza di altri club italiani. Sia la Fiorentina che il Parma avevano mostrato un interesse concreto per il giovane ex Reggiana, ma entrambe le proposte – orientate verso un acquisto a titolo definitivo – sono state rispedite al mittente dal Napoli, intenzionato a mantenere un certo controllo sul futuro del calciatore.

L’insistenza del calciomercato Lecce su Vergara dimostra la volontà del club di costruire una rosa giovane ma competitiva, in grado di affrontare con ambizione la nuova stagione. Corvino, da sempre maestro nello scovare e valorizzare talenti emergenti, punta su Vergara per aggiungere imprevedibilità e qualità nella zona offensiva del campo, soprattutto dopo alcune partenze che hanno svuotato il reparto.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi decisivi. Il calciomercato Lecce è ancora in piena attività, e l’affare Vergara rappresenta una delle priorità su cui la dirigenza sta lavorando con più convinzione. Se l’operazione andasse in porto, si tratterebbe di un colpo in perfetto stile Corvino: giovane, promettente e funzionale al progetto tecnico giallorosso.