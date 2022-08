Il difensore ex Lione è vicinissimo alla chiusura col Valencia di Gattuso, che ha superato la corte del Torino e del Monza

Come riporta Sky Sport, il difensore ex Lione Denayer sta per approdare alla corte del Valencia di Rino Gattuso.

Superata quindi la concorrenza di Monza e Torino.

Si attende la chiusura della trattativa già nelle prossime ore.