Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano

Calciomercato Milan, accordo totale per André: dal Corinthians arriva il sì del centrocampista. Affare da 17 milioni

Il Milan ha compiuto un passo importante verso l’acquisto di André, centrocampista classe 2006 del Corinthians, avvicinandosi alla chiusura di un’operazione dal valore complessivo di circa 17 milioni di euro. Secondo ESPN, l’accordo prevederebbe 15 milioni fissi più 2 milioni di bonus per il 70% dei diritti economici del giocatore. Il ragazzo, 19 anni, avrebbe già dato il proprio via libera al trasferimento, rinunciando anche alla sua quota personale del 30% dei diritti. Le bozze contrattuali sono già state inoltrate agli uffici legali e, in caso di approvazione definitiva, André potrebbe arrivare in Italia nei prossimi giorni per le visite mediche, con ingresso in rosa previsto da giugno.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’intesa c’è, ma manca l’ultimo sì

Nonostante l’accordo tra il Milan e il giocatore sia ormai definito, la trattativa non può ancora considerarsi chiusa. A rallentare l’operazione è il presidente del Corinthians, Osmar Stabile, che non ha ancora concesso l’ok finale alla cessione. La dirigenza rossonera resta comunque fiduciosa, forte della volontà del calciatore e dell’intesa economica già raggiunta con il club brasiliano.

Un talento in piena ascesa

André è considerato uno dei profili più promettenti del vivaio del Corinthians. Dopo essersi messo in mostra nel finale della scorsa stagione, è diventato titolare sotto la guida di Dorival Júnior, attirando l’attenzione di diversi club europei. La sua crescita, unita alle qualità tecniche e alla giovane età, lo rende un investimento strategico per il Milan, che continua a puntare su prospetti di grande potenziale.