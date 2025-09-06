Calciomercato Milan, Adli verso l'addio. Arriva l'offerta di quella squadra estera - Calcio News 24

Calciomercato Milan: Adli verso l’addio, l’Al-Shabab accelera. La situazione attuale

Il calciomercato Milan entra nel vivo anche sul fronte delle uscite, e uno dei nomi destinati a lasciare il club è quello di Yacine Adli. Il centrocampista francese, tornato alla base dopo il prestito alla Fiorentina, sembra ormai prossimo all’addio definitivo ai colori rossoneri.

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, il futuro di Adli potrebbe essere in Arabia Saudita, dove l’Al-Shabab è fortemente interessato al suo profilo. Il club saudita avrebbe avviato una trattativa concreta con il Milan e sarebbe pronto a formulare un’offerta importante per assicurarsi le prestazioni del classe 2000.

Il calciomercato Milan, quindi, potrebbe registrare una nuova uscita, utile anche per fare cassa. Tuttavia, la trattativa non è ancora chiusa, e resta da sciogliere un nodo fondamentale: la volontà del giocatore. Adli, infatti, non ha ancora dato il proprio via libera al trasferimento in Medio Oriente, e sta valutando attentamente tutte le opzioni sul tavolo.

Oltre all’Al-Shabab, infatti, ci sono anche altri club interessati. In particolare, alcune società in Turchia e Grecia hanno manifestato il proprio interesse, pronte a inserirsi nella corsa qualora la trattativa con l’Arabia dovesse complicarsi. Almeno un club per ciascun campionato ha avviato contatti preliminari con l’entourage del calciatore.

Il contratto di Adli con il Milan è in scadenza a giugno 2026, ma la dirigenza rossonera è comunque intenzionata a concretizzare la cessione già in questa sessione di mercato. L’obiettivo è chiaro: evitare di arrivare a una situazione in cui il giocatore possa partire a parametro zero o svalutarsi ulteriormente, considerando che nelle ultime stagioni non ha mai trovato una collocazione stabile nel progetto tecnico rossonero.

In un calciomercato Milan che punta a rinnovare il centrocampo con profili più funzionali al gioco di Paulo Fonseca, l’uscita di Adli potrebbe aprire nuovi spazi, sia tecnici che economici, per ulteriori operazioni in entrata. La situazione è in evoluzione, ma l’addio sembra ormai soltanto questione di tempo.