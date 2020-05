Calciomercato Milan: Azmoun o Jovic per l’attacco

Calciomercato Milan: il club rossonero vuole rinforzare l’attacco e punta all’iraniano Azmoum. Jovic nome caldo

Il Milan si muove per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero puntato Sardar Azmoun, 25enne attaccante dello Zenit, 10 gol in 21 partite nell’ultimo campionato russo. Lo Zenit non lo cederebbe per meno di 30 milioni, in realtà pare che 25 potrebbero essere sufficienti in un mercato bloccato dall’emergenza generata dal Covid. Il problema è che Azmoun piace al Napoli, che è assai avanti nella trattative.

Si studiano le alternative. Il nome più caldo resta quello di Luka Jovic, guarda caso appartenente alla stessa scuderia, quella di Fali Ramadani, del giocatore iraniano dello Zenit. Jovic figura fra i costosi esuberi del Real Madrid, ma in tempo di post-pandemia molte pretese probabilmente si abbasseranno.