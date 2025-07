Calciomercato Milan, occhi puntati su quel grande attaccante. Occasione importante a parametro zero - Calcio News 24

Calciomercato Milan: occhi su Calvert-Lewin, occasione a parametro zero per l’attacco

Il calciomercato Milan entra nel vivo, con la nuova direzione tecnica guidata da Igli Tare e Massimiliano Allegri al lavoro per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i reparti sotto osservazione c’è l’attacco, dove i rossoneri cercano profili esperti e affidabili. Uno dei nomi emersi di recente è quello dell’attaccante inglese Dominic Calvert-Lewin, classe 1997, reduce da anni importanti in Premier League con la maglia dell’Everton.

Calvert-Lewin è attualmente svincolato, dopo la scadenza del contratto con il club di Liverpool lo scorso 30 giugno. Un’opportunità interessante per il Milan, che potrebbe puntare su un giocatore di esperienza internazionale senza dover affrontare costi di cartellino. In carriera ha segnato 57 reti in Premier League, dimostrando continuità e forza fisica, caratteristiche che lo rendono adatto al ruolo di centravanti nel sistema di Allegri.

Il suo possibile arrivo a Milanello rappresenterebbe una scelta pragmatica nel quadro del calciomercato Milan: un attaccante solido, capace di far salire la squadra, abile nel gioco aereo e prezioso in area di rigore. Nonostante non sia un nome “glamour” o mediaticamente esplosivo, Calvert-Lewin potrebbe offrire affidabilità e concretezza, qualità che Allegri considera fondamentali per costruire una squadra competitiva.

Da monitorare, però, è anche la concorrenza: secondo quanto riferisce il The Sun, sul giocatore ci sarebbero Aston Villa e Newcastle, due club di Premier League con grande potenziale economico e ambizioni europee. Il Milan dovrà quindi fare leva su altri fattori per convincere il giocatore: il fascino della Serie A, la possibilità di giocare da protagonista in un club storico e la solidità di un progetto tecnico incentrato sull’equilibrio tra esperienza e talento.

Va inoltre ricordato che Calvert-Lewin era stato accostato anche alla Roma nei mesi scorsi, complice la proprietà comune tra Everton e il club giallorosso. Tuttavia, oggi è il calciomercato Milan a muoversi con maggiore decisione.

Un eventuale ingaggio dell’attaccante inglese rientrerebbe perfettamente nella filosofia di Tare: sfruttare le occasioni a parametro zero per costruire una rosa forte, equilibrata e sostenibile. Il Milan continua così a valutare ogni opportunità, con l’obiettivo di tornare competitivo in Italia e in Europa.