Calciomercato Milan, decisione presa per gennaio! Chukwueze in uscita, può lasciare Milanello

Calciomercato Milan, decisione presa per la finestra di gennaio! Chukwueze in uscita, può lasciare Milanello. I dettagli

Nicolò Schira, noto esperto di mercato, sul proprio profilo di X ha fortino questo aggiornamento sul calciomercato Milan in uscita. Le ultime in casa rossonera:

PAROLE – «Samuel Chukwueze potrebbe lasciare il Milan come rivelato due mesi fa. Le sue prestazioni non hanno soddisfatto il Milan, che ha aperto le porte alla sua cessione. Alcuni club stranieri (inglesi e sauditi) hanno già chiesto informazioni per l’ala nelle ultime settimane. Ancora nessuna offerta».