Calciomercato Milan, contatti avviati per un giovane difensore: arriva dall’Irlanda

Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero avviato i contatti con Heffernan, giovane difensore del Cork City

Il Milan avrebbe avviato i contatti con il giovane difensore Heffernan, classe 2005 in forza al Cork City, capitano dell’under17 della Nazionale irlandese.

Come riferisce il The Sun sarebbe vicino a firmare per il Milan: il giocatore si troverebbe già a Milano per incontrare i dirigenti del club di via Aldo Rossi.

