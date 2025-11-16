Milan News
Calciomercato Milan, il derby della Madonnina contro l’Inter inizia fuori dal campo! Per il dopo Maignan le idee sono chiare: le ultime
Calciomercato Milan, il derby si accende anche fuori dal campo: sfida con l’Inter per il dopo Maignan, ecco le ultime indiscrezioni
Il Derby della Madonnina non si gioca più soltanto sul prato di San Siro: la sfida tra Milan e Inter si accende ora sul tavolo delle trattative. Le due rivali storiche, infatti, si ritrovano a inseguire gli stessi obiettivi in vista della prossima estate, con un reparto in particolare al centro della rivoluzione: la porta.
Addii pesanti tra i pali
Il Milan del nuovo direttore sportivo Igli Tare e di Massimiliano Allegri si prepara a salutare Mike Maignan, il portiere francese che ha rappresentato una garanzia assoluta negli ultimi anni. Dall’altra parte, l’Inter deve fare i conti con l’addio a parametro zero di Yann Sommer, l’esperto estremo difensore svizzero. Due partenze di peso che obbligano i club meneghini a muoversi con largo anticipo per individuare i sostituti ideali.
Gli obiettivi comuni: Suzuki e Caprile
Secondo quanto riportato da Il Giorno, i nomi nel mirino di entrambe le società sono due giovani di grande prospettiva:
- Zion Suzuki – Classe 2002, portiere giapponese già protagonista in patria. Riflessi fulminei e tecnica solida lo rendono un profilo intrigante per il futuro. Tare lo considera l’erede perfetto di Maignan, un investimento a lungo termine per il Milan.
- Elia Caprile – Classe 2001, portiere italiano di proprietà Napoli e attualmente in prestito. Ha conquistato la Serie A con personalità e parate decisive. La possibilità di puntare su un talento nazionale lo rende appetibile sia per i rossoneri che per i nerazzurri.
Una sfida che va oltre il campo
La contesa tra Milan e Inter per assicurarsi uno dei due portieri promette di essere serrata e strategica. La scelta finale non sarà soltanto una questione tecnica, ma influenzerà le ambizioni e la solidità difensiva delle due squadre per le prossime stagioni. Ancora una volta, il Derby della Madonnina si conferma decisivo: non solo per lo scudetto, ma anche per il futuro del mercato.
